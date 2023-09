Auto si schianta contro un trattore: uomo e donna incastrati tra le lamiere

Spaventoso incidente stradale nella mattinata di oggi (giovedì 7 settembre) a Brandico. Per cause ancora da chiarire, un’auto e un trattore si sono scontrati nei pressi dell’incrocio tra via Roma e via IV Novembre. Uno schianto violento che ha pesantemente danneggiato la macchina sulla quale viaggiavano una 71enne e un 74enne, poi rimasti incastrati tra le lamiere.

La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso poco prima delle 11: sul posto sono state inviate due ambulanze e un’automedica, oltre a una squadra dei vigili del fuoco.

Per fortuna l’allarme è rientrato dopo l'arrivo dei sanitari del 118: gli occupanti dell’auto avrebbero riportato seri traumi, ma non sarebbero in condizioni critiche. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Verolanuova, che sono intervenuti per raccogliere i rilievi e le testimonianze.Â