Fuori strada con l'auto, precipita nel fiume: paura per una ragazza

Salva per miracolo dopo il pauroso schianto: se l’è cavata con traumi e ferite non gravi, la ragazza di 26 anni che nella serata di ieri (martedì 16 gennaio) è finita fuori strada ed è precipitata nel fiume a bordo della sua auto. Tutto è accaduto poco prima delle 20 lungo la strada provinciale 345 in località Aiale, tra Pezzaze e Bovegno: i rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Gardone Val Trompia, ma non è chiaro cosa possa aver causato l’improvvisa sbandata.

Sta di fatto che l’auto ha finito la sua corsa nel fiume Mella: dopo un "volo" di diversi metri si è schiantata nel greto del corso d’acqua. Nel giro si pochi minuti sul posto c’erano già i soccorsi: i vigili del fuoco e un’ambulanza di Marcheno. La 26enne è uscita dall’abitacolo sotto shock, ma fortunatamente solo con lievi ferite. Come da prassi in questi casi è stata comunque trasferita in ospedale in ambulanza, ricoverata in codice giallo al Civile di Brescia. Per recuperare il mezzo ci sono volute diverse ore e il tratto di strada provinciale è stato chiuso al traffico.