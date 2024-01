Precipita con l'auto in un torrente: uomo soccorso dall'eliambulanza

Verso le 8.45 di oggi, lunedì 29 gennaio, un uomo di 74 anni ha perso il controllo dell'auto mentre viaggiava lungo via Pineta a Bovegno. A seguito della sbandata, l'auto è finita nel torrente sottostante la carreggiata.

Per i soccorsi sono intervenuti sul posto i carabinieri, gli uomini del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco, insieme a due ambulanze e all'elisoccorso del 118 decollato da Sondrio. Difficili le operazioni di recupero: una volta estratto dall'abitacolo, il 74enne è stato affidato alle cure delle équipe mediche e quindi trasportato in volo alla Poliambulanza di Brescia. É stato ricoverato in codice giallo.