Scooter travolto da un'auto all'incrocio: un ferito, i residenti corrono in strada

Una mancata precedenza, poi lo schianto tra un’auto e uno scooter: attimi di paura si sono vissuti, nel tardo pomeriggio di mercoledì, a Botticino Sera. Il boato ha attirato i residenti di via Cavour in strada: steso sull’asfalto c’era il conducente della ‘due ruote’. L’uomo, un 60enne straniero, avrebbe riportato numerosi traumi, ma pare non abbia mai perso conoscenza.

L’allarme è scattato poco dopo le 17.15 e sul posto è stata inviata un’ambulanza: dopo le prime cure, il 60enne è stato trasferito - a bordo di un'autolettiga - alla clinica Città di Brescia, per il ricovero in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero quindi preoccupanti. Illesa la donna di 45 anni che era al volante della Ford coinvolta nell’incidente, avvenuto all’incrocio tra via Cavour e via Garibaldi.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Botticino. All’origine dello scontro tra la Ford e lo scooter ci sarebbe una mancata precedenza, ma le responsabilità sono ancora da accertare. Dopo l’impatto, il 60enne che viaggiava sulla ‘due ruote’ è stato sbalzato dalla sella, cadendo rovinosamente sull’asfalto.