Suv si schianta contro un'auto: tre feriti e traffico paralizzato

Martedì 18 maggio un tamponamento tra due auto a Botticino ha provocato traffico e qualche lieve ferito.

L’incidente è avvenuto verso le 12:30 lungo via Garibaldi. Una Citroen C3 e una Jeep Renegade stavano viaggiando nella stessa direzione quando una ha tamponato l'altra per motivi ancora da accertare. Sul posto sono accorsi immediatamente un'ambulanza e la polizia locale per la messa in sicurezza della strada.

Fortunatamente nessuna conseguenza grave. Illeso il conducente del suv e solo qualche lieve contusione per le persone a bordo dell’utilitaria, un 73enne, un 44enne e una donna di 77 anni. La circolazione è ritornata regolare solo dopo qualche ora.