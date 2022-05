Schianto con un furgoncino all'incrocio: motociclista sbalzato dalla sella, portato alla Poliambulanza

Spaventoso incidente, poco prima delle 14 di giovedì, lungo via Paolo VI a Borgosatollo. Una moto, guidata da un uomo di 48 anni, si è scontrata con un furgoncino Amazon all'altezza dell'incrocio con via Di Vittorio. Un impatto piuttosto violento: la due ruote sarebbe finita contro la fiancata del furgone e il 48enne sarebbe stato sbalzato dalla sella, rovinando poi sull'asfalto.

L'allarme è scattato in codice rosso, ma sarebbe poi rientrato all'arrivo dei sanitari del 118: il 48enne, dopo le prime cure, è stato trasportato alla Poliambulanza. Avrebbe riportato seri traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, che ha raccolto i rilievi e le testimonianze e sta effettuando tutti gli accertamenti di rito. Per circa un'ora via di Vittorio è stata chiusa al traffico.