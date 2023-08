Ubriaco 5 volte oltre il limite, si schianta in piazza: era pure senza patente

Ubriaco 5 volte oltre il limite di legge, si è schiantato in piazza a Borgosatollo (danneggiando pure l'arredo urbano) ed era anche senza patente, anzi peggio: era alla guida con una patente falsa. La sua auto è stata sequestrata, lui multato per più di 5mila euro nonché denunciato per guida in stato di ebbrezza e per possesso e fabbricazione di documenti falsi.

Tasso alcolemico oltre 2,6 g/l

Lo hanno beccato gli agenti della Polizia Locale. L'uomo alla guida – 40 anni, abita in paese – come detto si è schiantato con la sua auto in centro a Borgosatollo, procurandosi anche qualche ferita. Trasferito in ospedale, è stato sottoposto agli esami tossicologici ed è risultato positivo all'alcol test con un tasso alcolemico di oltre 2,6 grammi per litro di sangue, oltre 5 volte il limite di legge (che è di 0,5 g/l).

I successivi accertamenti hanno poi permesso di verificare il fatto che stesse guidando senza patente: agli agenti il 40enne ha mostrato un documento falso, con cui chissà per quanto tempo ha scorrazzato indebitamente per le vie del paese e dei dintorni.