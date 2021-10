Schianto frontale, auto distrutte e tre feriti in ospedale: uno è in gravi condizioni

Tre feriti di cui uno in gravi condizioni: è questo il bilancio del pauroso schianto frontale in scena nella tarda mattinata di domenica a Borgosatollo. Intorno alle 12.30 due vetture si sono centrate frontalmente lungo Via Brescia, in territorio di Piffione: la dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia Stradale, ma pare che una delle due auto - una Fiat 500 e una Lancia Y, completamente distrutte dopo l’incidente - abbia improvvisamente invaso la corsia opposta di marcia.

Per liberare i feriti incastrati tra le lamiere si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale. Sul posto anche l’automedica e tre ambulanze - di Bresciasoccorso, Croce Bianca e Croce Blu - che hanno provveduto al trasporto dei feriti in ospedale, due donne e un uomo, al Città di Brescia, alla Poliambulanza e al Civile (il più grave). Non pochi i i disagi al traffico.