Incidente in moto: morto Nicolò Bagnuolo, 18enne di Borgosatollo

Non ce l'ha fatta Nicolò Bagnuolo, il 18enne di Borgosatollo protagonista di un terribile incidente in moto giovedì notte - verso le 23.45 - lungo viale Sant'Eufemia a Brescia. Il giovane, le cui condizioni erano apparse disperate sin dai primi istanti (è stato rianimato in strada), è spirato nella giornata di venerdì in un letto dell'ospedale Civile.

Alla notizia del decesso, la comunità di Borgosatollo si è stretta intorno alla famiglia di Nicolò, molta conosciuta in paese. Il padre Luigi è infatti titolare di una ditta di autotrasporti e allenatore di calcio delle giovanili della squadra locale, mentre la sorella più grande frequentava l'oratorio ed aveva a sua volta militato tra le file dell'AC Borgosatollo. Non è stata ancora fissata la data delle esequie, in attesa del nulla osta del magistrato.