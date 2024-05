Spaventoso frontale tra due auto: tre feriti e traffico paralizzato

Tre persone ferite e traffico paralizzato. È il bilancio dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 6 maggio) lungo la strada che collega Borgosatollo a Ghedi. Verso le 17.30, due auto si sono scontrate frontalmente, per ragioni al vaglio della polizia locale.

Quattro le persone rimaste coinvolte nel violento schianto: un ragazzo di 21 anni, due uomini di 57 e 61 anni e una donna di 58. Sono stati soccorsi dai volontari delle ambulanze arrivate da Brescia e Flero, oltre che dall’equipe del 118 sopraggiunta a bordo di un’automedica.



Nessuno sarebbe in gravi condizioni e solo per tre di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale: due sono stati portati alla clinica Poliambulanza, uno al Civile. Sono stati ricoverati in codice giallo e verde: se la caveranno.

Più pesanti le ripercussioni sul traffico: lunghe code si sono formate dal cimitero di Borgosatollo fino all'aeroporto di Ghedi durante le fasi di soccorso e di rimozione delle auto pesantemente danneggiate nello schianto.