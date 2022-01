Schianto contro un camion, auto si ribalta in tangenziale: un ferito

Spaventosa carambola all’alba di venerdì lungo il raccordo dell’A21 - la cosiddetta Corda Molle- che collega Ospitaletto a Montichiari. Due i mezzi coinvolti: un camion e un’auto che, dopo lo schianto, si è ribaltata sulla corsia di sorpasso. L’incidente è avvenuto poco prima delle 6, tra lo svincolo di Brescia Sud e quello di Poncarale, in territorio di Borgosatollo: sul posto sono intervenute due ambulanze e una squadra dei Vigili del Fuoco di Brescia.

Ad avere la peggio è stato il conducente della macchina: un uomo di 55 anni che avrebbe riportato numerosi traumi. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito alla Poliambulanza. Le sue condizioni -per fortuna- non sarebbero critiche: è stato ricoverato in codice giallo. Illeso il camionista.

La dinamica dell’incidente avvenuto, in direzione di Montichiari, è ancora tutta da chiarire: spetta gli agenti della polizia stradale di Montichiari, che hanno effettuato i rilievi di rito e raccolto le testimonianze delle persone coinvolte nello schianto, ricostruire l’accaduto. La seconda corsia del raccordo autostradale è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli, ma non sono stati segnalati rallentamenti.