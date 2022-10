Sbalzata fuori dall’auto dopo lo schianto contro un albero: è gravissima

Terribile incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 ottobre, a Borgo San Giacomo. Stando alle prime informazioni trapelate, un’auto guidata da una 43enne del paese è uscita di strada, per cause da accertare, finendo per schiantarsi contro una delle grosse piante che costeggiano via Cremona. Un impatto terribile: la giovane donna sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo, riportando gravissimi traumi.



La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco prima delle 14 e sul posto sono state inviate un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso, oltre a una squadra dei vigili del fuoco di Orzinuovi e alla polizia locale di Borgo San Giacomo. Le condizioni della 43enne sono apparse fin da subito molto critiche: all’arrivo dei soccorritori non era cosciente. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stata trasferita - in eliambulanza - all’ospedale di Cremona.