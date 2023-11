Investito da un’auto, cade dalla bici e batte la testa sull’asfalto

Un uomo di 47 anni è stato trasportato in eliambulanza al Civile di Brescia in seguito a un incidente stradale avvenuto, nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 23 novembre), a Borgo San Giacomo. Stando a una primissima ricostruzione: l'uomo, di origine indiana ma di casa in paese, sarebbe stato investito da un’auto mentre pedalava lungo una strada che costeggia la Provinciale 11: sbalzato dalla sella della sua bici, avrebbe battuto la testa sull’asfalto.



L’allarme è scattato verso le 18.30 e sul posto sono intervenuta un’ambulanza della Croce Verde di Orzinuovi e un’automedica, mentre da Brescia si è alzata in volo l'eliambulanza. Il 47enne non avrebbe perso i sensi, ma all’arrivo dei soccorritori era in stato confusionale: dopo le prime cure è stato trasferito d’urgenza al Civile di Brescia, per gli accertamenti del caso. Avrebbe riportato un trauma cranico ed è stato ricoverato nel reparto di neurologia: la prognosi è di 20 giorni. La dinamica è al vaglio dei carabinieri che si sono occupati dei rilievi del caso.