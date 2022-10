Schianto in auto: mamma Michela è ancora grave, il paese prega per lei

Non è ancora fuori pericolo Michela, la donna (e madre) di 43 anni rimasta coinvolta in un terribile incidente lunedì pomeriggio a Borgo San Giacomo, in località Acqualunga, mentre percorreva Via Cremona. E' attualmente ricoverata in Terapia intensiva al Civile di Brescia, con riserva di prognosi: sposata e madre di due figli, vive con la famiglia a Padernello. E tutto il paese ora fa il tifo per lei.

L'incidente

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dai carabinieri, intervenuti per i rilievi. La 43enne, alla guida di una Ford Fiesta, avrebbe perso il controllo della vettura fino a schiantarsi con violenza con un grosso albero, sul ciglio della strada.

La donna è stata sbalzata dall'abitacolo, soccorsa dai sanitari che era già priva di sensi: medicata da automedica e ambulanza, intubata e portata d'urgenza in elicottero all'ospedale di Cremona, infine trasferita al Civile di Brescia. A due giorni dall'incidente, le sue condizioni restano gravi.