Attraversa la strada di corsa: bimbo investito da un'auto e sbalzato sull’asfalto

La madre lo aveva lasciato di fronte alla scuola elementare di Borgo San Giacomo, ma lui, dato che mancavano ancora una manciata di minuti all’inizio delle lezioni pomeridiane, si è allontanato a piedi per raggiungere il punto acqua del paese. Mentre ritornava verso l’istituto, avrebbe attraversato la strada di corsa, e senza guardare, finendo per essere investito da una Volkswagen Polo.

È quando accaduto, poco prima delle 14 di lunedì 27 marzo, a un bimbo di 8 anni di casa nel paese della Bassa. L’incidente in via Del Soccorso, sotto gli occhi di un agente della polizia locale che si stava occupando di fare attraversare i bimbi davanti alle scuole elementari.

Stando a quanto ricostruito dalla Locale, il conducente dell’auto non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’impatto che, per fortuna, è avvenuto a bassa velocità: il piccolo sarebbe sbucato all’improvviso da via Della Croce. Sbalzato sull’asfalto, avrebbe riportato lievi ferite e qualche trauma: è stato soccorso dai volontari della Croce verde di Orzinuovi, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza, e poi trasportato all’ospedale di Manerbio per gli accertamenti del caso. Per lui un grande spavento, ma nulla di grave: è stato dimesso dal nosocomio dopo qualche ora.