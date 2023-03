Auto sbanda e si ribalta: ferita una mamma e la sua bambina

Pauroso schianto lunedì sera a Borgo San Giacomo: un'auto con a bordo una giovane mamma e la sua figlioletta di appena 2 anni è uscita di strada e si è ribaltata. A scatenare la carambola, avvenuta in via Papa Roncalli, l'improvvisa sbandata della vettura, avvenuta per cause ancora da accertare.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri: all'origine dell'incidente potrebbe esserci una distrazione, come un malore o un colpo di sonno. L'allarme è stato lanciato, poco prima delle 20, in codice rosso, poi fortunatamente derubricato in codice giallo: sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica. Sia la mamma di 32 anni sia la bambina di due sono state trasferite, a bordo di due autolettighe, al Civile di Brescia: le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Brescia, intervenuti per soccorrere mamma e figlioletta e per la messa in sicurezza della carreggiata. Non risulta il coinvolgimento di altri mezzi: l'auto, ribaltata su se stessa, è andata in gran parte distrutta.