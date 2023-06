Auto 'vola' nel fossato, ragazzo batte la testa: soccorso in codice rosso

La sbandata improvvisa, l’uscita di strada, e poi lo schianto in un fossato. È la spaventosa dinamica dell’incidente avvenuto nella serata di martedì 6 giugno a Borgo San Giacomo. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco prima delle 21 dalla provinciale 9: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Orzinuovi e i volontari di Dello Soccorso a bordo di un’autolettiga.

L’automobilista, una ragazzo di 26 anni, sarebbe riuscito ad uscire autonomamente dall’auto, che si è ribaltata sul fianco, ma avrebbe battuto la testa e per tale ragione è stato trasportato d’urgenza alla clinica Poliambulanza di Brescia. Avrebbe riportato un trauma cranico, ma le sue condizioni non sono allarmanti.

I rilievi dell'incidente sono stati affidati ai carabinieri di Verolanuova. Stando a una prima ricostruzione, il 26enne avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della macchina mentre affrontava un rettilineo, per cause che sono ancora da chiarire. Da colpo di sonno, alla distrazione: nessuna ipotesi, per ora, è stata esclusa.Â