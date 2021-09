Investe un ragazzo e scappa: è caccia al pirata della strada

Prima l’urto, poi la fuga: mercoledì sera un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito dopo un incidente a Bolgare, in provincia di Bergamo a pochi chilometri dai confini bresciani.

Erano circa le 22.30: il 20enne, in sella alla sua moto, stava percorrendo via Dante quando si è scontrato con un’auto che subito si è data alla fuga. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti: sul posto sono intervenuti un’automedica e un’ambulanza, insieme ai carabinieri e alla polizia stradale di Bergamo. Dopo le prime cure il giovane è stato portato all’ospedale Bolognini: fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine hanno raccolto alcune testimonianze e hanno visionato le telecamere della zona per cercare di risalire all’auto in fuga.