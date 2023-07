Due auto si schiantano all'incrocio sulla Provinciale: un ferito in ospedale

Disagi al traffico a causa di un incidente stradale, per fortuna senza feriti gravi, avvenuto stamattina all'altezza dell'incrocio tra la Provinciale 294 e Corso Italia a Darfo Boario Terme.

Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate di fronte alle terme di Boario; al volante dei due veicoli un ragazzo di 24 anni e una 53enne. Per l'assistenza medica sono sopraggiunti con un'ambulanza i volontari di Camunia Soccorso, la cui sede si trova a nemmeno 3 chilometri di distanza dal luogo dell'incidente.

Uno dei feriti ha riportato lesioni serie e, dopo le prime cure sul posto, è stato portato all'ospedale di Esine per il ricovero in codice giallo. Come scritto in precedenza, la dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.