Auto fuori strada, scavalca un muro e piomba nel cortile di una ditta

Una dinamica davvero agghiacciante quella dell'incidente avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a Bione: un 22enne ha improvvisamente perso il controllo della sua auto mentre percorreva via Prada, finendo la corsa nel piazzale di una ditta.

L'utilitaria avrebbe divelto una recinzione, posta in fondo a una piccola scarpata, piombando letteralmente sull'asfalto del cortile dell'azienda. Un impatto che ha distrutto la parte anteriore del veicolo, ma che - fortunatamente- non ha causato gravi conseguenze per l'automobilista. Il giovane sarebbe riuscito ad uscire autonomamente dall'abitacolo e ha poi allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Lumezzane e due ambulanze. Dopo le prime cure, il 22enne è stato trasportato all'ospedale di Gavardo per alcuni accertamenti: se la sarebbe cavata con lievi ferite e contusioni. La dinamica e le cause all'origine dello schianto sono al vaglio dei carabinieri di Salò che si sono occupati dei rilievi di rito.