Violento schianto tra un'auto e uno scooter: paura per un ragazzino

Tanta paura (e serie lesioni) per un ragazzo di 14 anni rimasto coinvolto, nel tardo pomeriggio di ieri (martedì 2 maggio) in un incidente stradale mentre percorreva in sella al suo scooter le strade del centro di Bienno.

Poco dopo le 17, il giovane si è schiantato contro un'auto mentre viaggiava lungo via Luigi Ercoli, in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale 345. A seguito dell'impatto, il 14enne sarebbe rovinato sull'asfalto. Per i soccorsi sono intervenute, in codice rosso, un'automedica e un'ambulanza. Dopo le prime cure sul posto, l'adolescente - che non ha mai perso i sensi - è stato portato all'ospedale di Esine. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Ancora da accertare la dinamica del sinistro, sulla quale sono al lavoro gli agenti della polizia stradale di Darfo Boario Terme, intervenuti con una pattuglia per effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze.