Moto si schianta contro un muro: morto ragazzo di 17 anni, ferito l'amico

Ancora sangue sulle strade bresciane. Dopo la tragedia di ieri pomeriggio a Ossimo, in cui ha perso la vita un giovane di 27 anni, nella notte tra sabato e domenica un biker di 17 anni è deceduto schiantandosi con la moto contro un muro a Bienno.

Stando a una prima ricostruzione, sembra che il 17enne abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo mentre – verso le 23 – stava percorrendo via Indipendenza. Alle sue spalle, in sella con lui come passeggero, c'era un amico di 15 anni.

Entrambi sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale con due eliambulanze. Il 15enne è stato ricoverato in codice giallo a Bergamo, il 17enne – invece – purtroppo non c'è l'ha fatta: è spirato in un letto dell'ospedale Civile di Brescia, le gravissime lesioni riportate si sono rivelate letali nonostante i disperati tentativi dei medici per salvargli la vita.