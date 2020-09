Violento scontro frontale: centauro perde la vita sulla strada verso i monti

Uno scontro violentissimo, che è risultato essergli fatale. Un motociclista di 65 anni ha perso la vita poco dopo l'ora di pranzo, attorno alle 13. L'incidente è avvenuto lungo la ex Statale 345 camuna, nel tratto di strada compreso fra la Bazena e Astrio di Breno, all'altezza di Campolaro di Bienno.

Al momento la dinamica dello scontro non è del tutto chiara, ciò che è certo è che lo schianto è avvenuto con un'auto che viaggiava in direzione opposta rispetto al centauro. Fin da subito le condizioni dell'uomo sono parse molto gravi. Oltre ai sanitari a bordo dell'ambulanza, sul posto è arrivato l'elisoccorso, ma per il motocilista non c'era più nulla da fare.