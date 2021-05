Si schianta in bicicletta lungo il viale, attimi di paura per una donna

Brutto incidente in bicicletta lungo viale della Bornata a Brescia, domenica mattina verso le 10.20. Protagonista una donna di 51 anni, che – all'altezza di una rotonda di fronte al Borgo Wührer – ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull'asfalto.

La 51enne è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Rossa di Brescia, sulla quale è stata poi trasportata all'ospedale Civile per il ricovero in codice giallo. Serie le lesioni riportate, ma non è in pericolo di vita, fortunatamente. I rilievi sono stati raccolti da una pattuglia della Locale.