Brutto incidente in bici la mattina di Ferragosto: ragazza in ospedale

Non era proprio questo il Ferragosto che sognava, quello che ha visto protagonista una ragazza di 36 anni. Sabato mattina, poco dopo le 10, la giovane è stata infatti investita mentre pedalava in via Todeschino, in prossimità dell'incrocio con via Carlo Marx. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte degli agenti della Stradale, un veicolo l'ha centrata, sbalzandola dalla bicicletta e facendola cadere rovinosamente sull'asfalto.

Inizialmente la paura è stata tanta e le condizioni della giovane hanno destato non poca preoccupazione: la centrale operativa del 112 ha inviato d'urgenza due ambulanze in codice rosso. Dopo le prime cure, la 36enne è stata trasportata con serie lesioni al vicino ospedale di Desenzano del Garda, dov'è stata ricoverata verso le 10.50. Il caso è stato derubricato a codice giallo e, fortunatamente, le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazione.