Brutta caduta in bici all'incrocio: donna soccorsa e portata in ospedale

La donna è stata subito soccorsa e portata in codice giallo all'ospedale di Desenzano del Garda

Ha fatto tutto da sola: domenica 27 giugno, una 42enne è rimasta ferita a seguito di una brutta caduta in bicicletta all’incrocio tra via Taccone e via Talina a Padenghe sul Garda.

Il fatto è successo verso le 17: la donna ha improvvisamente perso in controllo della bici ed è caduta rovinosamente sull'asfalto.

Tempestivo l’arrivo del 118: sul posto è intervenuta un’ambulanza dei volontari di Valtenesi Soccorso. Dopo le prime cure, la ciclista è stata portata in codice giallo all’ospedale di Desenzano del Garda. Se l'è cavata con lesioni di media gravità: fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli.