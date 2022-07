Si schianta in bici contro un muretto: ragazzo in gravi condizioni

È stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia il 21enne che, verso le 17.30 di venerdì, è stato protagonista di un bruttissimo incidente in bicicletta a Losine, lungo via Paolo VI.



Il ragazzo stava scendendo verso valle, quando – per cause ancora da accertare – ha perso il controllo della bici, andando a sbattere violentemente contro un muretto (non indossava il casco).

Le sue condizioni sono apparse critiche fin dal primo momento: per i soccorsi è stata fatta intervenire anche l'eliambulanza, che l'ha portato alla massima urgenza nel nosocomio cittadino, dov'è stato ricoverato in codice rosso.