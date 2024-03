Terribile incidente in bicicletta: uomo in gravi condizioni

Terribile incidente in bicicletta nel Basso Sebino, protagonista un signore di 74 anni. È successo stamattina verso le 10.15 a Villongo (Bg): il ciclista stava pedalando lungo via Aldo Moro, quando, per cause ancora da chiarire, è caduto rovinosamente sull'asfalto all'altezza del Bar Pasticceria Silvio.

Diverse le persone che hanno assistito alla scena, nella trafficata via di paese. Subito è stato lanciato l'allarme al 112, che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. Vista la gravità delle lesioni riportate dal 74enne, è stato poi chiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro: le forze dell'ordine sono già al lavoro per raccogliere rilievi e testimonianze. Dalle prime informazioni trapelate, al momento sembra che non sia stato coinvolto nessun altro veicolo, ma si tratta di una prima ricostruzione e sono in corso ulteriori accertamenti.