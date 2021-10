Esce con l'auto dallo stop, ma non si accorge della bici: ciclista travolto

Travagliato. Un ciclista di 72 anni è stato investito in via Vittorio Veneto ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Chiari, dov’è stato ricoverato in codice giallo.

E’ successo martedì 12 ottobre, intorno alle 17: probabilmente abbagliato dal sole, il conducente di un’auto si stava immettendo in carreggiata, quando si è scontrato con l’anziano in bicicletta, il quale – purtroppo – è stato sbalzato rovinosamente a terra.



Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: il 72enne è stato medicato e curato dai sanitari, poi portato in ospedale; per fortuna, sembra che dopo l'impatto sia sempre rimasto cosciente. Sul posto anche la Polizia locale di Travagliato per la gestione del traffico e i rilievi di rito.