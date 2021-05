Tavernole sul Mella: incidente in bicicletta, grave 70enne

Brutto incidente in bicicletta per un uomo di circa 70 anni a Tavernole sul Mella. Verso le 15.20 di sabato, il ciclista ha perso il controllo del mezzo cadendo lungo via Tavernola. L'impatto a terra è stato rovinoso e il 70enne ha battuto con violenza la testa.

Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze ma, vista la gravità della situazione, è stato chiamato anche l'elisoccorso decollato da Bergamo, che ha poi portato il ferito all'ospedale Civile per il ricovero in codice rosso.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale. Non si esclude che la caduta possa essere stata causata da un improvviso malore.