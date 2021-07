Investito in bicicletta a due passi dal cimitero, ciclista finisce in ospedale

Sul posto un'ambulanza per i soccorsi

Un signore di 75 anni è stato investito in bicicletta verso le 9.30 di giovedì mattina, mentre pedalava lungo via Sorelle Girelli a Poncarale.

L'incidente è avvenuto a circa un centinaio di metri dal cimitero comunale. Un urto non particolarmente violento, ma il 75enne ha riportato serie lesioni nella caduta sull'asfalto, anche a causa dell'età avanzata.

Subito soccorso, è stato allertato anche il 118, che ha inviato un'ambulanza del Centro Operativo Soccorso Pubblico di Flero, per le prime cure mediche e il trasporto in ospedale.

L'anziano è sempre rimasto cosciente. Caricato sull'autolettiga, è stato portato alla Poliambulanza di Brescia per il ricovero in codice giallo. Le sue condizioni non sembrano destare eccessiva preoccupazione.