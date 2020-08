Spaventosa caduta in bici: uomo portato in eliambulanza al Civile di Brescia

Rovinosa caduta in bicicletta a Paratico, domenica mattina poco dopo le 7.30. L'incidente è avvenuto all'altezza di via Molino, a pochi metri dalla diga di sbarramento del fiume Oglio.

Protagonista della caduta un ciclista di 48 anni: per soccorrerlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, di un'ambulanza e dell'elisoccorso, che ha poi trasportato il ferito al Civile di Brescia. Ha riportato serie lesioni, ma è stato ricoverato in codice giallo e non è in pericolo di vita.

Per i rilievi è invece intervenuta una pattuglia della Stradale. Il 48enne avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della bici lungo un terreno impervio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.