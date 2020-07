Si schianta mentre pedala sulla ciclabile: soccorso da un'ambulanza

Mercoledì mattina, verso le 9.30, stava pedalando in prossimità della ciclabile del Chiese a Montichiari, nel tratto che collega via Galilei con viale Marconi; poi qualcosa è andato storto. Probabilmente a causa di una distrazione, il ciclista - un uomo di 70 anni - è caduto rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni tanto da dover essere soccorso dall'ambulanza della Croce Bianca di Brescia.

Dopo le prime cure sul posto da parte dell'équipe medica, il 70enne è stato portato alla Poliambulanza di Brescia, dov'è arrivato a circa 50 minuti dall'allarme lanciato al 112. Le sue condizioni non sembrano destare eccessiva preoccupazione: è stato ricovero in codice giallo. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale di Bresca.