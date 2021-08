Ciclista travolto da un'auto: portato alla Poliambulanza in elicottero

Dopo lo scontro con un'automobile, l'uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale

Brutta disavventura mercoledì 11 agosto a Monno per un uomo di 61 anni: mentre pedalava in sella alla sua bicicletta, è rimasto ferito in un brutto incidente stradale.

Il fatto è accaduto verso le 14.30: il ciclista stava percorrendo la Strada provinciale 81, quando è stato travolto da un’auto. Dopo l’impatto, l’uomo è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra.

I soccorsi si sono subito precipitati sul posto: sono intervenuti un’ambulanza e i carabinieri di Vezza d’Oglio per i dovuti rilievi del caso. In volo anche l’elisoccorso da Brescia, che ha trasportato l’uomo in codice giallo alla Poliambulanza. Ha riportato lesioni serie, ma le sue condizioni non sembrerebbero critiche.