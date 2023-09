Si schianta in bici sulla Provinciale, donna finisce in ospedale

Brutto incidente in bicicletta per un donna di 40 anni, lungo al Sp33 nel territorio comunale di Longhena. Verso le 10.45 di oggi, domenica 24 settembre, la ciclista ha perso il controllo del mezzo all'altezza dell'incrocio con la Provinciale 34, strada che conduce verso Bargnano, frazione di Corzano.

Una caduta rovinosa, che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza della BassaBresciana Soccorso di Dello. La 40enne ha riportato lesioni serie, ma non si teme per la sua vita: dopo le prime cure sul posto, è stata portata in ospedale per il ricovero in codice giallo. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato: stando a quanto accertato finora, la donna avrebbe fatto tutto da sola e nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto.