Bambino in bicicletta travolto da un'auto: è in gravi condizioni

Attimi di paura martedì 22 giugno a Leno: un bambino di 12 anni è stato portato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo essersi scontrato in bici contro un’auto.

L’incidente è avvenuto verso le 15:30 all’incrocio tra via Damonte e via Solferino, nei pressi del centro storico. Da una prima ricostruzione dei fatti, la vettura – guidata da una donna – stava percorrendo via Damonte quando ha visto spuntate improvvisamente il minorenne in bicicletta. L’impatto contro la fiancata è stato violento: la donna ha tentato di sterzare senza riuscire a evitare lo scontro. Il 12enne è stato sbalzato di alcuni metri ed è caduto rovinosamente a terra.

Subito sul posto sono arrivate due ambulanze e l’elisoccorso, che ha trasportato il giovane in ospedale al Papa Giovanni XXIII, dove è tutt'ora ricoverato nel reparto pediatrico; dopo l’impatto, è sempre rimasto cosciente. Le sue condizioni – per fortuna – non sono gravissime, ma pare che abbia riportato fratture al volto. Presenti sul posto i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Leno per i dovuti rilievi.