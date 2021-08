Investita in bici davanti al supermercato, cade sull'asfalto e batte la testa

La donna è ricoverata al Civile per accertamenti.

Brutta disavventura a Gussago per una donna di 76 anni: mentre era in sella alla sua bicicletta, lunedì 2 agosto è stata investita da una Opel Mokka in viale Italia, tra il centro commerciale Dedalo e il Conad Superstore.

La dinamica è ancora da chiarire. Erano circa le 17: l’Opel stava viaggiando verso sud a velocità moderata quando – senza accorgersene – ha tamponato una bicicletta. La 76enne è sbalzata dalla bici ed ha battuto violentemente la testa.

Dopo essere stata soccorso sul posto, la donna è stata trasportata in codice giallo al Civile di Brescia, dov'è tutt'ora ricoverata. I rilievi sono affidati alla Polizia locale.