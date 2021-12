Si schianta in bici contro un muro, donna soccorsa dall'eliambulanza

È stato necessario l’intervento dell’eliambulanza, decollata da Brescia, per soccorrere la donna di 45 anni che ieri – mercoledì 15 dicembre – è caduta in bici a Gavardo lungo via 11 Settembre 2001.

Intorno alle 11, la 45enne stava scendendo dalla frazione di Soprazocco verso il centro del paese, quando – per motivi ancora da chiarire – ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muretto.



Dopo il violento impatto, la donna è stata sbalzata dalla sella, cadendo rovinosamente a terra. Sul posto sono intervenute due ambulanze insieme alla polizia locale di Gavardo, che sta indagando sull’accaduto. La 45enne, residente a Castegnato, è stata portata in elisoccorso alla Poliambulanza, dov’è stata ricoverata in codice giallo.