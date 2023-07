L'auto svolta e centra in pieno un ciclista: è in gravi condizioni

Un uomo di 37 anni, nato a Lovere e residente a Pianico, è rimasto gravemente ferito martedì 4 luglio poco dopo mezzogiorno, mentre stava scendendo in bicicletta dalla frazione Branico di Costa Volpino. Il ciclista è stato investito da un'auto in via Aria Libera, in prossimità del bivio del cimitero di Corti.

L'auto coinvolta nell'incidente è un'Audi A3, guidata da un ragazzo di 24 anni, nato e residente a Lovere. Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri della stazione di Costa Volpino, intervenuti sul posto, sembra che l'automobilista non abbia dato la precedenza, mentre – procedendo in direzione opposta a quella del ciclista – svoltava a sinistra dirigendosi verso Lovere.

Le condizioni del 37enne sono apparse gravi sin dal primo momento. Per i soccorsi sono intervenuti l'eliambulanza e un'autolettiga della Croce Blu di Lovere. L'uomo ha riportato numerosi traumi e fratture: è stato portato in volo al Papa Giovanni XXIII per il ricovero codice rosso. I medici si sono riservati la prognosi.

L'automobilista è rimasto illeso e non ci sono stati significativi disagi al traffico. I militari hanno posto sotto sequestro sia l'Audi sia la bicicletta, un modello da corsa.