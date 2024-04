Terribile caduta in bicicletta: ciclista soccorso dall'eliambulanza

Brutto incidente in bicicletta al confine tra Adro e Capriolo, sulle pendici del Monte Alto. Poco prima delle 11 di oggi, domenica 7 aprile, un ciclista di 43 anni ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente in una zona impervia del monte.



Partito l'allarme al 112, sono intervenuti sul posto gli uomini del Soccorso Alpino, i carabinieri e i vigili del fuoco di Palazzolo, insieme all'eliambulanza decollata da Bergamo.

Il 43enne è stato bloccato sulla barella portantina e issato sul velivolo con il verricello. È stato quindi portato in ospedale al Civile per il ricovero in codice giallo: non è in pericolo di vita.