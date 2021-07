Bicicletta si schianta contro un'auto all'incrocio, donna 'vola' sull'asfalto

Grande spavento per una donna di 78 anni che, giovedì 15 luglio, è rimasta ferita dopo una caduta in bici in via del Soccorso a Borgo San Giacomo, all’altezza dell’incrocio con via Gabiano.

Erano circa le 16: la 78enne, una residente del luogo, si stava dirigendo verso casa in sella alla sua bicicletta, quando è caduta rovinosamente dopo essersi scontrata con un'auto. Dalle prime informazioni trapelate, sembra che una Opel Station Wagon stesse svoltando in via Gabiano, quando si sarebbe trovata di fronte la bicicletta senza riuscire ad evitarla.

Sul posto sono giunti un’ambulanza e gli agenti della polizia locale di Borgo San Giacomo. La 78enne è stata portata all’ospedale di Manerbio: ha riportato solo qualche botta. Le indagini sono al vaglio degli agenti.