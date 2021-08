Frena per evitare l'amico, si schianta in bici: giovane donna soccorsa dall'eliambulanza

Doveva essere una piacevole escursione in bici, invece si è conclusa con un volo d'urgenza in ospedale: a Bagolino, mercoledì 11 agosto, una turista tedesca è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Gavardo, dov’è tutt’ora ricoverata, a seguito di una bruttissima caduta. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza, insieme alla polizia stradale di Salò.

L’incidente è accaduto poco prima delle 13: la 42enne stava percorrendo la Variante 669 all'altezza di Nadre in sella alla sua bicicletta, quando – probabilmente per una distrazione – non si è accorta che l’amico stesse frenando e, per evitarne l’impatto, è caduta rovinosamente a terra riportando escoriazioni, traumi e profonde ferite. La donna, in villeggiatura in un campeggio di Ponte Caffaro, è stata trasportata in codice giallo in ospedale.