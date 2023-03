Investito mentre attraversa, batte la testa e perde molto sangue

E' un incidente dei tempi moderni - per fortuna senza gravi conseguenze - quello avvenuto lunedì mattina alle Bettole di Brescia, tra San Polo e Buffalora proprio di fronte al Parco delle Cave, lungo Via delle Bettole (in quel tratto Sp236).



Un uomo di 65 anni è stato travolto da un'auto mentre transitava a bordo del suo monopattino elettrico: sbalzato sull'asfalto, ha battuto la testa e ha perso molto sangue, prima di essere soccorso dall'automedica e da un'ambulanza della Croce Bianca, ricoverato in ospedale alla Poliambulanza.

I rilievi della Polizia Locale

Come detto niente di grave: medicato sul posto, è stato trasferito in ospedale in codice verde, e probabilmente in serata già dimesso. Sulla dinamica dell'incidente lavora la Polizia Locale di Brescia: la giovane donna alla guida della Peugeot, 37 anni, non avrebbe visto il 65enne che in quel momento stava attraversando la strada.

Eventuali responsabilità sono al vaglio degli agenti del comando di Via Donegani: vero che il 65enne era sulle strisce pedonali, ma pare avesse imboccato la strada in contromano. Accertamenti in corso.