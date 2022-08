Paurosa carambola sulla Statale: due feriti gravi e caos traffico

Terribile carambola nella mattinata di martedì lungo la Statale 42 della Valcamonica: stando alle primissime informazioni trapelate, un'auto e due moto si sono scontrate in territorio di Berzo Demo, per cause ancora da accertare.

Uno schianto temendo, avvenuto verso le 10.45: il primo bilancio è di tre feriti, di cui due sarebebro in gravi condizioni.

Sul posto sono stati inviati d'urgenza numerosi mezzi di soccorso: tre ambulanze, un'automedica, due elicotteri del 118 - decollati da Sondrio e da Brescia - e due squadre dei vigili del fuoco

La Statale è stata chiusa tra Berzo Demo e Malonno e il traffico è andato in tilt: si segnalano code chilometriche, destinate ad aumentare, in direzione di Edolo.