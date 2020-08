Terribile incidente: moto si schianta contro un muro, biker gravissimo

Altro gravissimo incidente lungo la strada Statale 42 della Valcamonica. L’allarme è scattato poco dopo le 9.30 di martedì mattina: stando alle primissime informazioni, una moto si è schiantata contro un muro. Al vaglio dei carabinieri - sul posto per i rilievi e gestire il traffico - l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli.

Le condizioni del biker, un 62enne, sarebbero gravissime: sul posto sono sopraggiunte un’ambulanze e un’automedica a sirene spiegate, mentre da Bergamo si è alzato in volo l’elisoccorso. Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasferito al Civile di Brescia e ricoverato in codice rosso. Lo schianto è avvenuto dopo la rotatoria di Forno Allione, in territorio di Berzo Demo e in direzione Edolo, proprio all'altezza del panificio Formis già teatro, nel pomeriggio di lunedì, di un altro spaventoso incidente in cui sono rimaste ferite due sorelle di 9 e 13 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: la Statale è completamente bloccata, in entrambe le direzioni di marcia.