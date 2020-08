Auto svolta e centra un camioncino: 2 sorelline soccorse dall’eliambulanza

Due sorelle camune, di 9 e 13 anni, sono state trasferite, a bordo di due eliambulanze, al Civile di Brescia dopo essere rimaste coinvolte in un incidente. Tanta paura, qualche trauma, ma pare nulla di grave: sono state ricoverate in codice giallo.

Illesa la madre - una 45enne - che era la volante dell’auto, come le altre due persone coinvolte nel sinistro: due operai di 25 e 37 anni. L’incidente 20 minuti prima delle 15 di lunedì lungo la statale 42 del Tonale, in località Bettolino a Berzo Demo. Pare che la Suzuky, a bordo della quale viaggiavano la donna con le due figliolette, stesse svoltando a sinistra per entrare nel parcheggio della forneria Formis, proprio mentre sopraggiunga un camioncino.

L’impatto è stato inevitabile: il conducente del furgoncino nulla ha potuto per evitare l'auto. Tempestiva la macchina dei soccorsi: in pochi minuti sono arrivate 4 ambulanze, due elisoccorsi, decollati da Sondrio e da Brescia, e una squadra dei Vigili del Fuoco di Edolo.

Dopo le prime cure, la bimba di 9 anni e la ragazzina di 13 sono state trasferite, a bordo di un’autolettiga, al campo sportivo di Malonno dove ad attendere c’erano le eliambulanze. Infine il 'volo' al Civile per gli accertamenti del caso. La ricostruzione dell’accaduto è stata effettuata dai carabinieri di Breno.