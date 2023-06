Auto va diritta in curva e si ribalta: grave il conducente

Un imprenditore edile, ora in pensione, di Berzo Demo è stato ricoverato al Civile di Brescia in gravi condizioni in seguito a uno spaventoso incidente stradale. L'uomo, un 93enne residente nella frazione Monte, è uscito di strada mentre al volante della sua utilitaria percorreva una strada piuttosto impervia in località Fastass: per cause da accertare, l'auto sarebbe andata dritta in curva ruzzolando in una scarpata, poi lo schianto contro un albero.

Scattato l'allarme, vero le 16.30 di ieri (sabato 17 giugno), sul posto sono intervenute un'ambulanza dell'Arnica di Berzo Demo, l'elisoccorso decollato da Sondrio, i vigili del fuoco di Breno e i carabinieri. Le condizioni del pensionato si sarebbero aggravate durante il trasporto in eliambulanza: ora lotta per la vita in un letto del nosocomio cittadino e tutto il paese fa il tifo per lui.