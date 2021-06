Auto investe passeggino: ferita alla testa, bimba soccorsa dall'eliambulanza

La piccola è stata portata in eliambulanza all'ospedale civile Pediatrico

Attimi di panico, e un dramma per fortuna solo sfiorato, giovedì sera a Berlingo: un passeggino con una bambina di 11 mesi è stato colpito da un’auto nel parcheggio di largo Derada, di fronte all'oratorio e alla chiesa della Madonna di Lourdes.

L’episodio è accaduto verso le 20: una mamma di 24 anni, di nazionalità indiana, stava spingendo il passeggino per attraversare lo spiazzo, quando è arrivata un’auto, guidata da una donna di 48 anni, che non è riuscita ad evitarne l'impatto.

Immediato l’arrivo dei mezzi di soccorso: sul posto sono giunti il personale del 118 e i carabinieri di Chiari. In volo anche l’eliambulanza che, dopo le prime cure sul posto, ha condotto la bambina al reparto pediatrico del Civile, dove è ricoverata in prognosi riservata. Ha riportato una brutta ferita in testa, ma dopo l’impatto è sempre rimasta cosciente.