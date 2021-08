Auto sbanda e finisce per ribaltarsi: paura per due cinquantenni

Spaventoso incidente a Berlingo, dove – nella mattinata di oggi, lunedì 30 agosto – un'auto si è ribaltata nella zona industriale a ovest del paese, in prossimità della ditta Panizza Ponteggi. Quasi per miracolo nessuno è rimasto ferito.

Dalle prime informazioni trapelate, sembrerebbe che – verso le 9.30 – il conducente abbia perso il controllo del mezzo mentre viaggiva lungo via 1° Maggio. Ad essere coinvolti due uomini di 55 e 59 anni.



La chiamata è partita in codice rosso, ma fortunatamente nessuno ha riportato lesioni. In via precauzionale, sul posto sono state comunque inviate tre ambulanze. Presenti anche i carabinieri di Chiari, a cui sono stati affidati i rilievi.