Violento schianto tra auto: due feriti

Due feriti, ricoverati alla Poliambulanza e a Desenzano del Garda con lesioni serie: questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto venerdì, poco prima delle 13, lungo via Gavardina, a Bedizzole.

Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate. Nel sinistro sono rimasti feriti due uomini di 36 e 54 anni. Per i soccorsi sono stati fatti intervenire gli agenti della polizia locale e due ambulanza della Croce bianca di Brescia e del Cosp di Bedizzole. I dui feriti sono stati portati in codice giallo alla Poliambulanza e all'ospedale di Desenzano.

Sono in corso le verifiche della polizia locale per accertare le responsabilità di quanto accaduto.